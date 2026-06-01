Dentro del congreso, dará una ponencia en la que explicará como utilizar al cien por ciento este animal tan destacable de la provincia salmantina

Salamanca y su jamón, dos palabras que se mezclan perfectamente entre sí para crear el V Foro Internacional del Ibérico, un congreso en el que se darán cita chefs nacionales en uno de los grandes acontecimientos que tendrá la capital del Tormes.

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Tanto el lunes como el martes, 1 y 2 de junio, dará comienzo una serie de conferencias con los máximos exponentes de la cocina española, todo sobre el producto ibérico, del que Salamanca hace gala y lleva por bandera alrededor del territorio nacional e internacional.

Uno de los chefs que estará en el V Foro Internacional del Ibérico es Mario Sandoval, referente sobre los fuegos y en la innovación sobre los mismos. En la élite gastronómica durante décadas, ha sabido sacar el máximo partido a los productos hispanos, llevando a los mismos hasta el clímax culinario.

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El madrileño, chef del restaurante Coque de Madrid, cuenta en su haber con dos Estrellas Michelin, tres Soles Repsol y tres "M" de la Guía Metrópoli. Por otro lado, también ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia de Gastronomía Española y es el actual Presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE).

Viene a Salamanca para hablar sobre algo muy especial, el plato estrella por excelencia de esta provincia, el ibérico. Además, para hablar sobre el hueso de jamón para que sea utilizado no solo como caldo, ¿qué vamos a encontrarnos?

Vamos a ver diferentes aplicaciones para aprovechar el jamón al cien por ciento. Todo lo que son las partes, la cadera, el fémur, la mano… vamos a inspirar a la gente para cocinar estas partes y sacar el mayor provecho. Trabajaremos la grasa velada y la amarilla, cocinando a baja temperatura para hacer diferentes elaboraciones como una holandesa, crema de huevo o mantequilla con nata. Vamos a descubrir cositas nuevas.

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Desde hace años, ha defendido el ibérico en la alta cocina. Supongo que es lo que se quiere transmitir en este encuentro.

Por supuesto, el cerdo ibérico es el garante de la Dehesa Española, rico en humedades, en ácidos y una de las joyas de España. Hay que tratarlo con conocimiento y con delicadeza.

Ahora mismo, vivimos en un momento en el que se busca lo exótico, sobre todo lo vemos con la cantidad de información que nos cae por todos lados, ¿cómo se lleva todo esto a sabiendas de que es un producto tradicional?

La actividad y la innovación van de la mano de cara a lo original y lo ancestral. Creo que el cerdo ibérico es el mayor representante de España, como pieza y como animal. Hay algo místico en eso. Del cerdo se dice que se aprovechan hasta los andares. Es un producto que para los españoles es esencial, desde la tradición hasta la historia. Es un producto que siempre hay que tener en cuenta.

¿Hay todavía margen para innovar con el ibérico o el verdadero reto hoy está en contar mejor su origen y su cultura?

Por supuesto, en la ponencia va a haber cosas muy interesantes. Una de las técnicas será con la mano del jamón, donde cortamos las pezuñas y la rehidratamos para que la mano vuelva a su ser. La guisamos como en un guiso a la madrileña y sale con un sabor único y esencial. Si se trata bien y la blanqueamos, se convierte en un plato muy especial.

Mario Sandoval, ponente en el V Foro del Ibérico de Salamanca

En un foro como este conviven productores, científicos y cocineros. ¿la gastronomía del futuro dependerá más del conocimiento compartido o del talento individual?

El conocimiento compartido es lo ideal, uno aprende de uno o de otro, pero hay que cocinar con sentido común y con conocimiento. Eso hace que la cocina de un restaurante tenga su esencia y su sello personal. En el congreso veremos técnicas y desarrollos donde también veremos en qué inspirarse para después aplicar todo en cualquier restaurante.

Después de tantos años en la élite gastronómica, ¿qué sigue emocionando a Mario Sandoval al entrar en la cocina?

La cocina es fascinante, nos dedicamos a la profesión más bonita del mundo. Todos los días descubrimos alimentos nuevos y creo que en ese camino, después de 35 años, la ilusión está y sigue intacta.

Ya para finalizar, ¿qué le gustaría que se quedara la gente tras salir del congreso?

Dentro del Foro del Ibérico se van a dar muchas cosas como secretos del cerdo iberico. Se van a cortar metodologías e historia a los congresistas, por lo que les gustará mucho.