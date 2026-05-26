Salamanca se convierte en capital del ibérico con el V Foro Internacional del Ibérico y una semana repleta experiencias gastronómicas

Salamanca vuelve a ser un año más la capital del ibérico por excelencia. No es para menos, cuando el V Foro Internacional del Ibérico, con una semana de ruta por 34 establecimientos de la ciudad, además de la reunión de 80 cortadores de jamón en la Plaza Mayor, harán que salmantinos, salmantinas, turistas y curiosos se acerquen a la ciudad para disfrutar de estas experiencias culinarias.

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La primera de las citas se dará del 30 de mayo al 7 de junio, con toda una ruta por los diferentes establecimientos de Salamanca para degustar de primera mano tanto pequeñas tapas como menús que orbitan sobre el cerdo ibérico. Dentro de todas estas jornadas, se celebrará el domingo, 31 de mayo, una jornada con cortadores de jamón en la Plaza Mayor y showcookings en la plaza de los Bandos. La guinda al pastel la pondrá el V Foro Internacional del Ibérico, el 1 y 2 de junio, con grandes referentes de la cocina dándose cita en Salamanca para compartir sus conocimientos.

V Foro Internacional del Ibérico La V edición del Foro del Ibérico regresa a Salamanca un año más, una oportunidad en la que se darán cita en la ciudad productores, industriales, comerciales, cocineros y aficionados para debatir, compartir ideas y charlas sobre uno de los animales y alimentos que más mueve la economía a nivel nacional e internacional.

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De este modo, se realizarán demostraciones de cocina, catas, conferencias y mesas redondas en torno a un sector que ofrece miles de oportunidad, tanto alimentarias, como culinarias y laborales, debatiendo también sobre el futuro del mismo e incluyendo, como no, todo tipo de estrategias e marketing necesarias para potencias las empresas que se dedican a ello.