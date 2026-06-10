Ya se pueden solicitar las ayudas de comedor del curso 2025-2026 para los alumnos de infantil

La Junta de Castilla y León convoca las ayudas de comedor del curso 2025-2026 para el ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, tanto de los centros privados como de los ayuntamientos adheridos al programa de gratuidad.

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La ayuda máxima por alumno asciende a 786,6 euros; de estas ayudas, quedan excluidas las familias cuyos hijos asistan a escuelas y centros públicos de titularidad de la Consejería de Educación, que cuentan con su propio régimen de ayudas.

Las solicitudes, que serán una por cada escolar podrán presentarse del 17 al 30 de junio. Será del 75 % para el alumnado de familias con ingresos que no superen los 21.000 euros anuales y del 50 % para aquellas cuya renta no exceda de 25.200 euros, así como para los miembros de familias numerosas de categoría general.

Las ayudas concedidas se abonarán en un único pago mediante transferencia bancaria, una vez presentada la justificación correspondiente.

Además, desde la Junta se indica que "tendrán derecho al 100 % de la ayuda los escolares cuyas familias hayan obtenido en 2024 ingresos inferiores a 16.800 euros anuales, además de quienes se encuentren en situación de acogimiento, pertenezcan a familias numerosas de categoría especial, sean víctimas de violencia de género o terrorismo, o tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %".

A mayores, se podrán beneficiar de estas ayudas solamente los alumnos que estén matriculados en un curso gratuito del primer ciclo de Infantil en un centro adherido al programa y que asistan con regularidad. También tienen que haber utilizado el comedor escolar un mínimo de 54 días, el 30 % de los 180 días lectivos del curso, y tener la residencia familiar y el domicilio fiscal en Castilla y León.