Licitada la primera fase de la obra del corredor verde que rodeará la Ciudad Deportiva de La Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras de la primera fase del corredor verde que rodeará la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, dando así continuidad a las actuaciones realizadas en la ribera del Tormes, por el Ayuntamiento de Cabrerizos a lo largo del cauce del río y por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en la Isla del Soto.

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De esta manera, se creará una zona recreativa y un pulmón verde que es busca construir un nuevo modelo de ciudad que, según explica en Ayuntamiento, demanda la sociedad a raíz de la pandemia de Covid-19, con espacios amplios y saludables.

Esta iniciativa, con un presupuesto base de 300.714,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro

meses, transcurre íntegramente por el término municipal de Salamanca y comprende el tramo del Camino del Río Primera entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes.

Los trabajos, según explican, consistirán en la construcción de un vial con una calzada bidireccional para vehículos, un carril bici y una acera peatonal, todo ello con su correspondiente red de saneamiento y drenaje. Además, en la avenida de la Aldehuela se realizará a través de una rotonda que permita el cambio de sentido de vehículos largos como autobuses y camiones.

Camino Frailes 2

Por otro lado, para mejorar la seguridad vial tanto de las personas usuarias del próximo parking de autocaravanas como de quienes acceden con sus vehículos hasta el aparcamiento gratuito en

superficie para desplazarse después hasta la Ciudad Deportiva o hasta el Recinto Ferial, se

construirá una acera entre las rotondas habilitadas en el Camino de Los Frailes y la avenida de La

Aldehuela.

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Estas obras tendrán continuidad posteriormente en el tramo del Camino del Río Primera entre

la pista cubierta de atletismo y la ribera del río Tormes, a través de los términos municipales de

Cabrerizos y Salamanca.