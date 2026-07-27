El Ayuntamiento de Salamanca culmina la limpieza de más de 430.000 metros cuadrados de solares municipales

El Ayuntamiento de Salamanca finalizará durante la semana la limpieza de más de 430.000 metros cuadrados de solares municipales y zonas verdes dentro de su campaña anual.

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Además, continuará realizando desbroces durante el verano en las zonas que lo requieran, priorizando los espacios cercanos a residencias de mayores, centros educativos, parques infantiles y núcleos de población con mayor riesgo de incendios o plagas.