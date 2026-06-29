Salamanca afronta una semana de intenso calor con máximas de hasta 37 grados

Salamanca vivirá una semana marcada por el calor intenso, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los 32 grados y que alcanzarán los 37 grados el sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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El lunes se esperan 34 grados de máxima y 15 de mínima, mientras que el martes los termómetros subirán hasta los 35 grados, con una mínima de 17. El miércoles continuará el ambiente muy caluroso, con 34 grados de máxima y 15 de mínima.