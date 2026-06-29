El tenis de mesa, un deporte “cero lesivo” y con grandes beneficios a nivel cognitivo y psicomotriz para personas con discapacidad

El tenis de mesa es mucho más que un tablón, una raqueta o una pelota. Su práctica a primera vista es sencilla, sin embargo, va mucho más allá del tema competitivo, centrada en los grandes beneficios que tienen para las personas con discapacidad.

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En Salamanca, concretamente a través de la Escuela del Club de Tenis de Mesa Baucan, fomentan este deporte, entrenando y educando a las personas que lo practican.

Nani, entrenador nacional de tenis de mesa, explica sus ventajas: “Es un deporte individual y, por tanto, se puede personalizar mucho y permite adaptarlo a muchas capacidades distintas. La competición es igual que en cualquier otro deporte, con la parte técnica, táctica y física, pero también tiene una gran acción social, el desarrollo comunicativo, que en personas que tienen alguna discapacidad es primordial”.

Escuela del Club de Tenis de Mesa Baucan

En la escuela actualmente conviven 40 personas, 4 de ellas con necesidades especiales, a mayores de las 15 personas que son jugadores federados que compiten. Entre ellos hay un hombre de 80 años, Manuel, que tiene principio de ELA, con visibles limitaciones físicas, según describe Nani, que, sin embargo, es un claro ejemplo de superación, igual que Roberto, un adolescente con autismo, Guillermo o Fran con limitaciones psíquicas que además competía y es subcampeón de España de Tenis de Mesa.

El entrenador señala, entre otras ventajas, que “físicamente a nivel de aficionado es cero lesivo. Se trabaja en un entorno controlado y es muy agradecido”.

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Por otra parte, subraya que “se ejercita toda la parte de los reflejos, que para personas que tienen alguna enfermedad tiene muchos beneficios porque la pelota desde que sale del sitio del contrincante tarda centésimas de segundo en llegar al otro compañero, entonces la reacción tiene que ser muy rápida. Esto se va adquiriendo con el tiempo y ayuda mucho a tratar los problemas de equilibro como en el caso de Manuel, porque esta actividad le mantiene muy despierto. En el caso de Roberto con autismo cuando empezó a venir con nosotros hace cinco años era incapaz de darle a la bola y ahora se le nota una mejoría abismal, también en las relaciones sociales porque antes no interactuaba con los compañeros y ahora lo hace con todo el mundo”.

Torneo de Tenis de Mesa en Cabrerizos | Club de Tenis Baucan

El entrenador hace también un llamamiento a la sociedad para que se anime a poner en práctica este deporte, indicando que “tenemos grupos por niveles, distinguimos a quienes quieren competir y a quienes solo son aficionados. En el caso de las personas con necesidades especiales adaptamos el nivel de enseñanza y exigencia aprovechando que se trata de un deporte individual que se puede personalizar totalmente y que supone un gran beneficio para las personas mayores porque no es un deporte muy exigente y, sin embargo, sí se adapta fácil a cualquier limitación física y a la capacidad de reacción de cada persona”.

Para los aficionados hay también torneos: dos por año. Ambos tienen lugar en el municipio de Cabrerizos por las fiestas de Navidad y del Corpus. “El Ayuntamiento de Cabrerizos nos ayuda mucho, son torneos sin ánimo de lucro que en alguna ocasión tienen una pequeña recolecta que se destina a una ONG. Se trata de pasar una mañana diferente donde los alumnos puedan jugar con gente distinta a la que juegan normalmente en la escuela”, detalla.

CTM Baucan Santa Marta

En cuanto a la enseñanza de este deporte manifiesta que “en los colegios que he estado hace mucho tiempo me derivaban gente con déficit de atención porque el tenis de mesa hace estar al jugador muy concentrado y en silencio. Su enseñanza se basa en la repetición, por lo que es un deporte muy constante, y en la práctica hay una mesa de por medio que no tiene que ver con el contacto físico, así que aquí educamos mucho a los jugadores en la cortesía encima de la mesa, a pedir perdón si se gana un punto por fortuna, si la bola le da al compañero, en pasar bien la bola… y todo esto ayuda mucho a la gente que viene con problemas de concentración o hiperactividad”.