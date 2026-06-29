Más de mil pasajeros podrían verse afectados por la huelga de Renfe en Salamanca este lunes

Hace unos meses, los empleados de Renfe salían a las calles para reclamar una serie de derechos que consideraban obligatorios para seguir dando servicio a los millones de pasajeros que viajan en tren a lo largo y ancho de España. Solamente en Salamanca, por día y en un lunes normal, más de mil viajeros cogen este medio de transporte desde Salamanca para viajar a destinos como Valladolid, Madrid, Palencia o Zaragoza, este último desde hace tan sólo unos meses, esto con los últimos datos recogidos por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles en 2018.

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En este caso, la huelga ha sido convocada por Servicios Ferroviarios, agendando dos días en los que se darán estos paros, tanto este lunes, 29 de junio, como en 15 de julio, dos jornadas en las que muchos trabajadores de España arrancan sus respectivos periodos vacacionales.

El origen de este conflicto laboral, como recoge Europa Press, se encuentra sobre todo en el futuro de Renfe Mercancías, donde se ha acusado a la propia empresa de haber un “abandono premeditado del servicio”, oponiéndose por completo, además, a que la posibilidad de que se cree una sociedad mixta con el grupo MSC.

Por otro lado, también se ha indicado que los acuerdo previstos para desconvocar las huelgas del 23 de noviembre de 2023 y los de marzo de 2025, no se estarían cumpliedo por parte del Ministerio de Transportes, donde no solamente no han realizado los objetivos marcados, sino que se ha recortado volumen de trabajo.

Cabe recordar que esta huelga no está secundada por los sindicatos mayoritarios, entre los que se encuentran los Maquinistas, Comisiones Obreras, CGT o UGT, suprimiendo Renfe algunos servicios para así evitar que se produzcan incidencias en los diferentes viajes estipulados.

El sindicato Servicios Ferroviarios, además, ha indicado que se estás cometiendo ciertos agravios sectoriales, entre ellos la reciente licitación externa de 65 locomotoras de la serie 333.3, una serie de tareas que con anterioridad realizaba el personal de Renfe, así como el cierre de manera definitiva del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro. En este último aspecto, se protagonizó una huelga donde cientos de personas clamaban por dar marcha atrás a esta iniciativa.

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Servicios mínimos:

14:00 horas: Salamanca-Palencia

16:08 horas: Salamanca-Valladolid

05:47 horas: Salamanca-Príncipe Pío

09:44 horas: Salamanca-Príncipe Pío

12:28 horas: Salamanca-Príncipe Pío

16:42 horas: Salamanca-Príncipe Pío

20:01 horas Salamanca-Príncipe Pío

07:20 horas: Salamanca-Zaragoza

15:42 horas: Zaragoza-Salamanca

08:50 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

15:50 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

21:11 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

06:25 horas: Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor

15:25 horas: Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor