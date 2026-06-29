La campaña de la Renta 2025 entra en su recta final: el 30 de junio concluye el plazo para presentar la declaración

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 finalizará el próximo 30 de junio, último día para presentar el IRPF. No obstante, quienes necesiten ayuda para confeccionar la declaración disponen hasta este lunes para solicitar cita previa para la atención telefónica o presencial.

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La Agencia Tributaria recuerda que el plazo para presentar declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria concluyó el pasado 25 de junio, aunque las declaraciones podrán seguir presentándose hasta el cierre de la campaña utilizando otras formas de pago habilitadas.