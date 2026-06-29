Más de 2.100 mutualistas se cambian a la sanidad pública en Salamanca en 2025 tras la crisis de Muface

Parece que muchos de los asegurados en Muface no dudaron en cambiar la sanidad privada por Sacyl, todo esto provocado por las dudas y diferencias entre Gobierno de España y Adeslas, Asisa y DKV. Debido a esta incertidumbre, muchos mutualistas no han querido renovar su convenio con Muface pasando directamente a la sanidad pública.

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Salamanca ha sido una de las provincias más afectadas por esta medida, con un total de 2.134 mutualistas que decidieron dejar Muface, siendo la segunda provincia donde más cambios en la tarjeta sanitaria ha habido tras Valladolid con 2.440.

La provincia de Salamanca registró así un aumento del 39,4 por ciento de 2024 a 2025, el segundo mayor incremento también tras la ciudad vallisoletana. Tanto esta última, como León y Salamanca concentran el total del 82 por ciento de los cambios de los mutualistas al Sacyl.