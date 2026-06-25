El intenso calor da una tregua a Salamanca

Desde el pasado domingo, Salamanca ha experimentado unos días de calor extremo, llegando superar los 39ºC. Así, tras una gran masa de calor, que aunada a una DANA, no permitía que el calor saliese, por fin llega una tregua para la capital del Tormes, que desde este jueves experimentará una gran bajada de temperaturas.
En concreto, tal y como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras la temperatura máxima de 37ºC percibida este miércoles, este jueves las temperaturas más altas rondarán los 29ºC, experimentando así una caída de ocho grados. Las temperaturas mínimas, en cambio, alcanzarán los 17ºC.
Más adelante, el viernes 26 de junio y el sábado 27 de junio presentarán las mismas condiciones, tal y como predice la AEMET, que espera unas temperaturas máximas de 30ºC y unas mínimas de 14ºC ambos días. El domingo, por su parte, seguirá en la misma línea, subiendo un grado las temperaturas máximas pero bajando dos las mínimas.
En cambio, pasado este respiro meteorológico, la AEMET prevé una subida de las temperaturas a partir del primer día de la semana, el lunes 29 de junio, que espera unas temperaturas máximas de 34ºC y unas mínimas de 15ºC, cifras que subirán un grado respectivamente durante la jornada del martes 30 de junio.