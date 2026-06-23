Salamanca capital podría alcanzar los 40 grados este martes

España está en plena ola de calor. Las altas temperaturas han azotado cada uno de los rincones del país elevando los termómetros por encima de los 40 grados. Todo esto se debe a una gran masa de calor, que aunada a una DANA, no permite que el calor salga, actuando como una olla a presión. Un fenómeno meteorológico que se encuentra en Europa y que ha elevado las temperaturas hasta diez grados por encima de los valores normales para estas fechas del año.

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Desde el pasado domingo, las temperaturas han comenzado a ascender de forma drástica, llegando este lunes a los 37 grados y este martes, 22 de junio, a los 40 grados, temperaturas que sobrepasarían el récord absoluto registrado en Salamanca durante la jornada del 18 de junio de 2017, con 39,1 grados. Eso sí, las mínimas llegaron durante la madrugada a los 21 grados para pasar una noche agradable.

En aviso naranja estarán el sur de Ávila, el norte de Burgos y Condado de Treviño y la Meseta en Valladolid y Zamora. En amarillo, Salamanca y el resto de las provincias, pudiendo llegar a marcar entre 34 y 37 grados que se alcanzarán en la Meseta en Palencia y en la charra.

Las temperaturas bajarán durante la jornada del jueves llegando a los 17 grados de mínima y 27 de máxima. Para el viernes, bajarán más aún, con 13 grados de mínima y 28 de máxima. A partir del fin de semana subirán en las máximas pero las mínimas se mantendrán entre los 12 y 14 grados.

Debido a la fuerte ola de calor, la OCU, en materia de hidratación, ha recomendado beber agua con frecuencia incluso sin sensación de sed, con una ingesta aproximada de 2,5 litros diarios para las personas mayores y ha desaconsejado el consumo de bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas. Asimismo, ha aconsejado optar por comidas ligeras, frecuentes y de menor volumen y ha destacado que frutas, verduras, ensaladas y sopas frías como el gazpacho contribuyen a mantener una correcta hidratación.

Como recoge Europa Press, también ha expuesto los riesgos de la exposición solar y ha recomendado el uso de crema de alta protección con varias aplicaciones a lo largo del día, precisando que una sombrilla no garantiza protección total ya que "deja pasar más de un 30% de la radiación solar".