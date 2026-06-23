Las pruebas de admisión se celebrarán del 15 al 30 de junio y están dirigidas a niños y niñas de entre 8 y 10 años

La Catedral de Salamanca ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de los Niños de Coro, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 8 y 10 años que combina formación musical, convivencia y acercamiento al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

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Los aspirantes podrán inscribirse a las pruebas de admisión, que se desarrollarán entre el 15 y el 30 de junio, siempre que hayan nacido entre los años 2015 y 2018. El coro infantil participa habitualmente en las celebraciones solemnes de la Catedral, además de colaborar en diversas actividades culturales organizadas a lo largo del año.

Desde la institución destacan que el principal objetivo de este proyecto es ofrecer a los más pequeños la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora tanto desde el punto de vista musical como personal, fomentando valores como el compañerismo, la disciplina y el conocimiento del patrimonio salmantino.

La incorporación al coro permite a los niños y niñas formar parte activa de una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, contribuyendo al mantenimiento de una tradición musical ligada a la Catedral y acercándose de manera directa a su historia y riqueza cultural.