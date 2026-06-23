La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ha anunciado el 'Programa de Viajes para las Personas Mayores del Club de los 60' de cara al próximo año

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ya ha anunciado el programa de viajes para el ‘Club de los 60’, iniciativa de carácter social destinada a personas mayores para que las empresas puedan solicitar los diferentes destinos que se podrán realizar.

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Las condiciones se pueden consultar en 'www.jcyl.es/club60' desde este lunes, 22 de junio, según ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Así pues, ya se puede entregar todo tipo de documentación, así como entrenar las solicitudes de participación y la documentación económica y técnica. Para resolver dudas o recabar información, la Gerencia de Servicios Sociales atiende en el Servicio de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia, situado en la Plaza Madrid número 5 de Valladolid.

En cuanto a los plazos, habrá un primero de diez días hábiles para que puedan participar los mayoristas organizadores sin documentación económica y técnica, contando desde la publicación en el BOCYL. Por otro lado, las solicitudes de acreditación para información y reserva de las agencias de viajes cuentan con un plazo de cinco días hábiles, con el mismo inicio de cómputo.

Cuando concluyan los primeros plazos y tras el análisis, comprobación y subsanación de errores en caso de que sea necesario, se abrirá un segundo plazo protegido de diez días hábiles. Este periodo se reserva en exclusiva para que los mayoristas aporten la documentación económica y técnica a través del formulario específico.