Salamanca vuelve a convertirse en capital del arbitraje de fútbol los días 26 y 27 de junio

Salamanca vuelve a ser un año más la capital nacional del arbitraje de fútbol, una cita que se darla los días 26 y 27 de junio donde 200 árbitros y árbitras de diferentes puntos de España y del extranjerio con las XI Jornadas de Convivencia Arbitral, destacando la repercusión de la ciudad en el ámbito deportivo que tendrá un gran impacto en el turismo que recibe el municipio charro.

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La concejala de Deportes, Almudena Parres, y el delegado provincial del Comité Técnico de Árbitros de Salamanca, Alfonso Vicente, han presentado el evento del que han destacado su repercusión a nivel deportivo y su impacto en el turismo deportivo de la ciudad ya que “cada vez es más evidente gracias a la capacidad organizativa de las entidades y clubes y el apoyo municipal”.

Las instalaciones de La Salud serán el epicentro de una cita que se ha consolidado como obligatoria en la ciudad, combinando así deporte, formación, intercambio de experiencias y promoción turística de la ciudad de Salamanca. En el encuentro estarán representnadas