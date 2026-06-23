Este jueves el barrio del Oeste acoge el Festival de Cine Corto de Verano de Salamanca

El Barrio del Oeste acoge un año más una nueva sesión del Cine Corto de verano de Salamanca organizado por Salamanca Film Commission. Durante este jueves, 25 de junio, se proyectarán los cortos ‘Insalvable’, ‘Trece gatos’, ‘Schungurensky y autorretrato’, ‘Pálpito’, ‘Behind the wall’ y ‘Sexo a los 70’.
Así pues, los espectadores podrán puntuar y valorar lo visto en la pantalla, disfrutando de las mejores selecciones de cortos del Festival Itinerante CortoEspaña, con quienes los organizadores han vuelto a colaborar en este programa de proyecciones al aire libre.
Desde las 22:15 horas, y de forma gratuita, en la calle Granero tienen lugar estas proyecciones que competirán por el premio al mejor cortometraje del certamen. Al finalizar cada una, los espectadores asistentes podrán votar por su cortometraje preferido de cada una de las citas.
Se proyectarán los siguientes cortos:
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‘Insalvable’ (18´). Dirección: Javier Marco. Intérpretes: Pedro Casablanc, Javier Pereira, César Torno, Silvia Vacas. Sinopsis: Mauro ha quedado a cenar en un lujoso restaurante con Ángel, el extraño al que salvó la vida.