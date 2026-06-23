Este jueves el barrio del Oeste acoge el Festival de Cine Corto de Verano de Salamanca

‘Trece gatos’ (13´). Dirección: David Gaspar. Intérpretes: Pepa Juan, Ariadna Llobet, Lorena López, David Gaspar. Sinopsis: Cada vez que Laura tiene un problema, se enfrenta a él adoptando un gato, y ya tiene trece. Un día sale de casa de camino a la protectora de animales para adoptar uno nuevo, pero un brote de lucidez en el último momento hace que termine en la consulta de una psicóloga, Ana con el fin de que esta le ayude a evitarlo. Ana le obligará a embarcarse en un viaje hacia sus recuerdos en el que descubriremos lo que ocurre cuando una persona con comportamientos abusivos se cruza con otra con comportamientos evasivos.