La cifra de negocios de la industria de Castilla y León registra la tercera mayor subida del país con un 16,7 por ciento

El Índice de Cifras de Negocios en la Industria aumentó en Castilla y León un 16,7 por ciento en el mes de abril, por delante del dato nacional que subió un 11,2 por ciento. Además, esta comunidad se situó como la tercera del país donde más creció el indicador, superada sólo por detrás de Murcia y Andalucía, donde se incrementó un 13,4 y un 17,1 por ciento, según los datos publicados este pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundidos por la agencia Ical.

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Asimismo, los mayores descensos se produjeron en Islas Baleares, con una bajada del 14,3 por ciento, el Principado de Asturias con 8,3 por ciento menos y La Rioja, con una bajada del 1,9 por ciento. Según explican desde la agencia Ical, lo que respecta a la evolución de la actividad del Sector Servicios, la comunidad experimentó una subida del seis por ciento.

En este caso, Castilla y León sí se encuentra por debajo del dato del conjunto de España, que subió un 7,5 por ciento. En este sentido, la comunidad se sitúa a la cola, sólo por delante de Galicia, que anotó un aumento del 4,7 por ciento; Canarias y Asturias, con un 3,4 por ciento; e Islas Baleares, con una subida del 0,2 por ciento.

En concreto, la tasa de variación anual de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado aumentó en todas las comunidades respecto a abril. En este caso, el País Vasco lidera la lista con un aumento del 11,1 por ciento, siguiéndoles La Rioja con un 10,4 por ciento y la Comunidad Foral de Navarra con un aumento del 9,7 por ciento.