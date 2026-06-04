Los asistentes podrán disfrutar de la proyección de los cortos ‘893 Kilómetros’, ‘Adiós’, ‘Cura sana’, ‘Violetas’, ‘Cuando llega el frío’ y ‘All you need is love’

Este jueves, a partir de las 22:15 horas, el barrio del Oeste acogerá una nueva sesión del Cine Corto de Verano de Salamanca.

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Los asistentes podrán disfrutar de la proyección de los cortos ‘893 Kilómetros’, ‘Adiós’, ‘Cura sana’, ‘Violetas’, ‘Cuando llega el frío’ y ‘All you need is love’.

En lo que a las sesiones de la semana anterior respecta, se registró, señalan desde el Ayuntamiento, un "lleno de público". No en vano, más de 200 espectadores acudieron a la cita.

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El festival acoge cuatro sesiones en formato corto con las que los espectadores pueden valorar y puntuar lo visionado en pantalla.

Las próximas proyecciones tendrán lugar los jueves 4, 18 y 25 de junio a partir de las 22:15 horas en la calle Granero. Los asistentes podrán disfrutar de un total de 20 cortometrajes (cinco por jornada) que destacan entre los más premiados de los Premios Fugaz, los galardones más importantes del formato en España.

El público salmantino tendrá un papel activo en el certamen, ya que podrá votar por su obra preferida al finalizar cada sesión para otorgar el premio al mejor cortometraje del festival itinerante CortoEspaña.