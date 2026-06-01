'Piezas desconocidas', la exposición que podrá visitarse en el Archivo de Salamanca durante el mes de junio

'Piezas desconocidas' es la exposición que estará en el Archivo de Salamanca y que podrá visitarse durante todo el mes de junio con motivo de las actividades culturales propuestas por la Junta de Castilla y León, conmemorando además la Semana Internacional de los Archivos.

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Esta muestra incluye documentos y testimonios de un gran valor y significado, y que son además piezas únicas que nunca antes se habían mostrado al público.

La Filmoteca de Castilla y León que también se encuentra en Salamanca se suma a la agenda cultural de este mes con un un taller de cianotipias 'Revélame otra vez. Mi Filmoteca, mi archivo' para compartir y experimentar sobre la preservación de las imágenes y la importancia de los archivos fílmicos como guardianes del patrimonio audiovisual.

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En total, la Consejería de Cultura pone a disposición del público 459 actividades repartidas por los centros culturales de la Comunidad con 59 exposiciones temporales; 48 visitas guiadas; 60 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 45 actividades musicales y conciertos; 57 espectáculos de teatro y artes escénicas; 8 ciclos de cine; 21 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 151 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Se suman también 10 actividades que se podrán disfrutar de forma ‘online’.

Con motivo del Día Europeo de la Música, el 21 de junio, la música acompañará en bibliotecas, museos y archivos.

El programa cultural completo con todas las actividades que hay repartidas por las nueve provincias de Castilla y León se puede consultar a través del siguiente documento adjunto.