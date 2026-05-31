Las calles se convierten en cultura en Salamanca por el FÀCYL durante este domingo con teatros acrobáticos y arte contemporáneo

Un viaje por medio de movimiento y manipulación de cuerdas. La cuerda como símbolo de conexión, vínculo y unión. Cuerda que abraza con ternura, dando lugar a un intercambio emocional que trasciende el materialismo. Una vez estirada, crea una vibración que se extiende más allá de la propia cuerda. Cuerda en tensión y distensión. Que ata y desata. Que involucra, libera o agarra. En un juego de fuerzas dinámicas. Elástico, magnético y gravedad, peso y contrapeso. En una alternancia entre suspendido y casi cayendo. En el balance por un hilo. La cuerda nos cuenta que toda acción está conectada a una reacción. La grandeza no está en su longitud, sino en la eficacia de un nudo, que cuando bien atado se aprieta precisamente cuando la cuerda se estira. Una vez extendida, crea una vibración en el pecho que se extiende a los corazones y los hace entrar en perfecta resonancia y sincronía. Caminando sobre la cuerda floja experimentamos el arte de vivir, nos equilibramos con sabiduría entre los sueños y la realidad.