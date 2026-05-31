Las calles se convierten en cultura en Salamanca por el FÀCYL durante este domingo con teatros acrobáticos y arte contemporáneo

El Festival de las Artes de Castilla y León llega a su fin. Si los conciertos de Walls o Shinova fueron dos de los eventos que más personas acumularon en la Plaza Mayor, en esta ocasión es el turno de mucha música y teatro en diferentes rincones de la capital del Tormes.
De este modo, se cierra otro FÀCYL en Salamanca en el que miles de personas han elegido el evento para disfrutar, acompañado o solo, de cualquiera manera, con actuaciones para todos los públicos y edades.
12:00 horas 14:00 horas. El Laberinto del Cuco (instalación participativa) en la plaza San Román
Es una instalación participativa y un cómic al mismo tiempo. Se busca al cuco que cantaba el paso de las horas, pues su desaparición ha provocado un desajuste temporal. Es una propuesta vivencial, fresca e insólita que reflexiona sobre el impredecible paso del tiempo. Se busca al cuco que cantaba el paso de las horas, pues su desaparición ha provocado un desajuste temporal… La compañía Itinerània y Max presentan un cómic de gran formato dibujado sobre las paredes de un laberinto, que el participante lee mientras se pierde entre sus pasillos. Los caminos se van bifurcando, de modo que cada participante experimenta su versión del cómic, según las decisiones que toma en cada cruce de caminos.