Los autónomos de Salamanca volverán a las calles este domingo

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N vuelve a salir a las calles de Salamanca en señal de protesta. En esta ocasión, lo harán en la plaza de la Constitución a partir de las 11:00 horas, buscando que los salmantinos y salmantinas se unan a sus reivindicaciones para paliar algunos de los efectos que provoca en las empresas la burocracia o el pago de los impuestos.

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En total, son once los puntos que quieren tratar desde la propia plataforma, entre las que se encuentran la bajada de las cuotas de autónomos, exenciones de IVA o reformas integrales en las legislaciones para conseguir paro de autónomos o protecciones por bajas médicas que pudieran producirse en entornos laborales.

Así pues, se busca que el teji empresarial salmantino se una a este día para que, en una concetración que tendrá lugar en otras ciudades de Salamanca, el Gobierno de España escuche las diferentes revindicaciones. Entre ellas se encuentran:

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