Convocadas subvenciones para apoyar la creación y el empleo en cooperativas y sociedades laborales

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones para la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales durante este 2026. Según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León, el importe podrá ser del 100 por ciento del coste de actividad, con una cuantía máxima que podrá alcanzar los 30.000 euros, pudiéndose solicitar hasta el 16 de octubre de 2026.

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De este modo, se pretende contribuir a la financiación derivdadad en la realización de actividades de difusión y fomento de la economía social vinculadas al fomento del empleo que se lleven a cabo en entidades asociativas de la economía social.