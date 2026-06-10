Nuevos registros en Pelabravo y Nuevo Naharros dentro de la 'Operación Vulneres' de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarrollado a primera hora de la mañana de este miércoles nuevos registros en el marco de la denominada Operación Vulneres, la investigación que permitió desarticular una organización criminal relacionada con el violento atraco a mano armada cometido el pasado mes de abril en una joyería de Santa Marta de Tormes.

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Los agentes han actuado de forma simultánea en un garaje de la localidad de Pelabravo y en un chalet situado en Nuevo Naharros, donde han llevado a cabo inspecciones en busca de nuevos indicios relacionados con la actividad delictiva investigada. En el operativo han participado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca.