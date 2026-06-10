Ya hay fecha para el juicio por un presunto acoso sexual contra dos alumnos de la Escuela Tauromaquia de Salamanca

El juicio por un presunto delito de acoso sexual contra dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca ya tiene fecha. El Juzgado de Menores celebrará la vista el próximo 16 de junio para determinar si hubo o no acoso sexual a una menor de 12 años, también alumna de la escuela.

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Cabe recordar que la Fiscalía de Menores ha solicitado dos de libertad vigilada para los dos menores además de la obligación para ambos de someterse a programas de tipo formativo y realizar trabajos en beneficio a la comunidad, la obligación de acudir a programas de educación sexual e igualdad y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima.

El juicio llega justo un año después de que la familia de la mejor interpusiera la denuncia. Fue el 19 de junio, aunque dos días después fue ampliada cuando uno de los denunciados interpeló a la menor durante una de las actividades de la escuela taurina.

Según se recoge en la acusación, uno de los jóvenes habría contactado en febrero del año pasado con la víctima a través de redes sociales, solicitándole imágenes desnuda y enviándole contenido sexual explícito. Más tarde, según recoge el informe del fiscal, se sumó el segundo acusado que habría solicitado también imágenes íntimas de la menor acompañadas de amenazas.