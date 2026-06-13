Mañueco renueva su Gobierno con cinco incorporaciones y reordena las vicepresidencias en la Junta

La zamorana Isabel Blanco será la nueva vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, asumiendo además competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, áreas que hasta ahora se encontraban distribuidas en distintos departamentos.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox y expresidente de las Cortes, Carlos Pollán, se convierte en vicepresidente primero y asume la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En el nuevo reparto también se incorporan Joaquín Antonio Pino, al frente de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Alberto Díaz Pico, que dirigirá Cultura, Turismo y Deporte, junto a las nuevas consejeras María Pardo, en Educación, y Cristina Sanchidrián, en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.