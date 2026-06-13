El Gobierno de Mañueco estará formado por diez consejerías y dos vicepresidencias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en la sede de la Presidencia de la Junta este sábado, 13 de junio, para dar a conocer al nuevo Gobierno que dirigirá el Ejecutivo, que estará formado por diez consejerías y dos vicepresidencias.

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En concreto, Fernández Mañueco hará público este reparto a las 12:00 horas, momento en el que se conocerán las once personas que le acompañarán en la labor de gobierno. Tal y como ha apuntado la agencia Europapress, los cargos serán asumido por ocho políticos por la parte 'popular' y por tres representantes de Vox.

El reparto de las carteras entre ambos partidos surgió del pacto de Gobierno que rubricaron el 3 de junio el propio Mañueco, quien tomó este jueves posesión de su cargo como presidente tras el Pleno de Investidura del pasado 9 de junio, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán.

De este modo, el Partido Popular contará, además de con la Presidencia, con la Vicepresidencia Segunda sin cartera, la cual dispondrá de competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Por su parte, la Vicepresidencia Primera será ocupada por Vox.