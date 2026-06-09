En el discurso inicial para pedir la confianza de la Cámara como presidente de la JCYL ha estado marcado por referencias a Pedro Sánchez, además de asentarse en “la libertad, la igualdad y la solidaridad”

El salmantino Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular a ser reelegido presidente de la Junta de Castilla y León, que conseguirá gracias al acuerdo con VOX, ha comenzado su discurso sin dudar un solo segundo hacia donde dirigirse, al Gobierno de España y a Pedro Sánchez. Ante las últimas informaciones que están saliendo contra el Partido Socialista, ha indicado que tendrá el fiel compromiso de que “nuestro país no se acostumbre a la incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

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Directamente ha achacado al Gobierno la “imagen oscura” que se ha creado, donde “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”. Por otro lado, en su discurso ha querido destacar los ideales de los que ha hecho gala, creyendo en una “política que no establece el elogio al gobernante como obligación para cuantos le rodean”, como ha recogido ICAL. Como era de esperar, la unión de España y del pueblo castellano y leonés ha estado muy presente, indicando que buscará en todo momento guíar a la población con una “visión noble y digna”.

Debate De Investidura De Alfonso Fernández Mañueco (2)

Uno de los temas centrales era el pacto con VOX, donde no se ha olvidado de resaltar que el Gobierno de la región marchará por el camino de “la libertad, la igualdad y la solidaridad”, destacando y reflejando esto mismo en las Cortes de Castilla y León al conseguir “la voluntad ampliamente mayoritaria” de la ciudadanía.

No se ha olvidado de hacer hincapié en otro de los puntos básicos, que son dos partidos políticos diferentes, pero agradeciendo al vicepresidente de la Junta de Castilla y León su predisposición para negociar y encontrar puntos de encuentros donde ambas formaciones puedan prosperar. De este modo, ha remarcado el pacto durante estos cuatros años para conseguir que la región se sitúe en el epicentro de España y del resto de Europa. Las premisas, ante esto, son muy claras, impulsando el crecimiento económico con bajadas de impuestos, creando empleo, desarrollando los lugares rurales de las nueve provincias, apoyando al campo y siendo una administración “más eficaz, cercana, transparente, con menos trámites y gasto burocrático”.

Por otro lado, ante el posible temor de que se redujera todo lo conseguido durante estos últimos cuatro años, se ha comprometido a mantener los servicios públicos como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, dependencia y transporte público. A raíz de esto, también ha indicado que se tendrá que “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Ante el tema de la inmigración ,también se ha dirigido con templanza y seguridad: “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

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Proyectos anunciados por Alfonso Fernández Mañueco durante su investidura Como han realizado otras instituciones públicas, la Inteligencia Artificial será uno de los pilares básicos sobre los que orbitará la Junta de Castilla y León, con el objetivo de convertir la región como referente nacional. Entre las aplicaciones se encuentran la asistencia sanitaria, quirúrgica y hospitalaria, un hecho que servirá para mejorar diagnósticos y seguimiento a los pacientes. En cuanto al ámbito laboral, se ofrecerán rutas personalizadas que serán optimizadas con la IA.

Relacionado con la tecnología, Mañueco ha anunciado la creación de un Plan Estratégico de la Automoción y el incremento del 15 por ciento de las inversiones en innovación y tecnología para avanzar en el fortalecimiento del sector industrial de Castilla y León. Con respecto a esto, ha reiterado uno de los objetivos primordiales, el de desarrollar 2.600 hectáreas de suelo industrial en la Comunidad con especial atención a municipios intermedios de entre 4.000 y 20.000 habitantes. En cuanto a desarrollo tecnológico, también ha prometido mejoras para “anticipar y planificar mejor la extinción de incendios”.

Las infraestructuras viarias son otras de las promesas de Alfonso Fernández Mañueco, donde se mejoren tanto las carreteras como las vías rurales, agrarias y las telecomunicaciones. Como también recoge ICAL, ha hecho énfasis en “el desarrollo del Corredor Atlántico y sus redes complementarias, especialmente las ferroviarias como la Ruta de la Plata”. Del mismo modo, que internet llegue a todas las zonas de Castilla y León ha sido otro de los puntos que ha destacado en su discurso. En cuanto a esto, también se ha comprometido a abonar el 60 por ciento de los peajes y una ayuda de 900 euros para acceder al carnet de conducir y de hasta 1.800 euros para el camión y el autobús y el CAP de transporte de mercancías y viajeros.

Debate De Investidura De Alfonso Fernández Mañueco (3)

Los autónomos también han tenido su especial lugar en el debate de investidura, donde se ha comprometido con el bono de 300 euros para ayudar a los que crean empleos en la región, además de ampliar la tarifa plana los primeros 24 meses y nuevas ayudas para montar un negocio: 10.400 euros a desempleados, 18.000 euros a jóvenes que acaban sus estudios y 11.500 euros para contratar el primer trabajado. Asimismo, se financiará con un bono ‘Recupera I’ para financiar hasta tres meses y hasta 20.000 euros las bajas médicas por parte de los autónomos.

En cuanto a los impuestos, el propio Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado una reducción del 0,25 en el IRPF y la bajada en el Sucesiones al 12 por ciento en los primeros 100.000 euros. Asimismo, ha nombrado otras medidas como los impuestos cero en el Impuesto de Transmisiones de vivienda, negocios, explotaciones agrarias y fincas rústicas en el medio rural o la deducción del 30 por ciento de los gastos realizados en gimnasios y actividades deportivas con un límite de 150 euros.

En cuanto a Sanidad, impulsará infraestructuras y equipamientos tecnológicos para garantizar el acceso a consultas en los médicos de familia en 48 horas. Del mismo modo, habrá nuevos helicópteros, 35 nuevas unidades de soporte vital básico para llegar a cada una de las 158 zonas de salud y la mejora de los espacios, la revisión y homogeneización de las planillas. Por otro lado, retener el talento de los MIR será otro de los objetivos en la comunidad.

Debate De Investidura De Alfonso Fernández Mañueco (6)

En cuanto a la juventud, ha prometido todo un programa para retener y atraer el talento, con medidas como la primera matriculación gratuita en las universidades públicas, además de aumentar fondos para los centros rurales y educativos.