Las llamas ya han provocado el desalojo de seis localidades y el operativo confía en una ventana meteorológica para frenar su avance con un fuego técnico

El incendio forestal declarado en Murias de Ponjos (León) mantiene una evolución complicada y avanza "de forma acelerada y rápida", según explicó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Cecopi.

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Diego señaló que el fuego es "virulento" y que la situación "no es satisfactoria", al encontrarse en un escenario "fuera de la capacidad de extinción". El operativo trabaja ahora en los laterales del incendio mientras espera una ventana de oportunidad para realizar un fuego técnico que permita frenar el avance de las llamas.

El incendio, declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha obligado ya a evacuar seis localidades: Rosales, Folloso, Andarraso, Ponjos, Inicio y Trascastro. En total, 43 vecinos han tenido que abandonar sus viviendas, tres de los cuales pasaron la noche en las escuelas de Riello.

Las labores de extinción están condicionadas por una meteorología adversa, con vientos muy fuertes y cambiantes que dificultan el ataque directo a la cabeza del incendio. Por este motivo, los equipos trabajan principalmente en los flancos para intentar contener la propagación.