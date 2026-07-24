El incendio de Burgohondo obliga a nuevas evacuaciones y al confinamiento de Navaluenga

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) continúa agravándose y ha obligado este viernes a adoptar nuevas medidas de protección para la población. Pasadas las 17:15 horas se ordenó el confinamiento del municipio de Navaluenga ante la proximidad de las llamas, mientras continúan las evacuaciones en varias localidades afectadas.

Publicidad Publicidad

En Cebreros se mantiene el confinamiento y se ha procedido al desalojo de la primera línea de viviendas. En Hoyo de Pinares se ha ordenado la evacuación de los vecinos con dirección a Ávila por Navalperal, mientras que en Burgohondo el desalojo se está realizando hacia la capital abulense por Navalmoral de la Sierra. En total, alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas como consecuencia del avance del fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, se han activado las agrupaciones de Protección Civil de Salamanca, Alba de Tormes y Béjar, de la provincia de Salamanca, que se desplazan con material de campamento para instalar un segundo albergue en la ciudad de Ávila y reforzar la atención a las personas afectadas.