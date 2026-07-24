Detenida una persona y otra investigada por provocar el incendio de Ávila

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a una persona por presuntamente provocar el incendio de Ávila que ha arrasado ya con 9.000 hectáreas y que se encuentra en nivel 2 de IGR. Según han indicado desde el SEPRONA, como ha avanzado EL PAÍS, ambas personas habrían utilizado maquinaria pesada prohibida en el lugar, lo que hizo saltar una pequeña chispa que incendió toda la zona de monte.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Europa Press (@europapress) La investigación se ha llevado a cabo gracias a una actuación conjunta entre el SEPRONA y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, según han indicado las fuentes cercanas, los investigados carecían de autorización administrativa, además de incumplir con la normativa vigente sobre el uso de este tipo de maquinaria y el transporte de la misma.