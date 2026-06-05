Alfonso Fernández Mañueco será investido de nuevo como presidente de la Junta de Castilla y León el 9 de junio

Alfonso Fernández Mañueco volverá a ser investido como presidente de la Junta de Castilla y León para encabezar una nueva legislatura en la Comunidad, siendo con esta ya la tercera en la que cuenta con los votos a favor del PP y Vox, que con sus 47 procuradores superan la mayoría absoluta (42).

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La celebración del pleno de investidura tendrá lugar el próximo martes 9 de junio, iniciándose la sesión plenaria con la intervención de Mañueco, en la que expondrá el programa de gobierno que pretende formar. Mañueco podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite.

Según informan desde las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 26.3 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido presidente de la Junta, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación. Si no se alcanzase esa mayoría, la Mesa de las Cortes fijará el momento de la segunda votación, resultando elegido el candidato si obtuviere el voto favorable de la mayoría simple.

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