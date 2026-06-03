El pacto de Gobierno entre PP y Vox, presentado durante la mañana de este miércoles, contiene la aprobación de al menos cuatro leyes: de Función Pública, de Vías Pecuarias, Mercado Abierto y de Concordia. También han concluido modificar, mediante proposiciones de ley en las Cortes, otras dos normas; además de acordar el desarrollo y aplicación de la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura, con las medidas necesarias para atraer, retener y estabilizar a los profesionales sanitarios. Por otro lado, este pacto contempla cinco estrategias, dos de ellas de carácter sanitario, y casi una veintena de planes.

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Así lo establece el texto del pacto, según recoge la agencia Ical, que prevé registrar en las Cortes, antes de concluir 2027, una nueva Ley de Función Pública de Castilla y León. Así, se acuerda adaptar la Administración autonómica a la legislación básica en la materia, “modernizando la gestión de los recursos humanos bajo los principios de mérito, capacidad, transparencia y eficiencia, e incorporando medidas de evaluación del desempeño, digitalización, movilidad y formación continua”.

Asimismo, el texto contempla la actualización de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral al servicio de la Administración autonómica. De esta manera, se pretende "adecuarlas a las necesidades reales de los servicios públicos, reforzando perfiles técnicos y tecnológicos y garantizando una organización más ágil y profesional”. La segunda ley, en el ámbito ganadero, cuyo registro se prevé antes de junio del 2027, se refiere a Vías Pecuarias, para “favorecer su uso y gestión, facilitando los sistemas para la autofinanciación de su conservación”.

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Para la Ley de Concordia de Castilla y León, que ya estuvo sobre la mesa en el anterior pacto suscrito entre ambos partidos en 2022, los dos grupos parlamentarios se comprometen a aprobar una norma que “supere y actualice el marco normativo vigente y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”. En este caso, se prevé que esté aprobada antes de junio de 2027.

Para concluir este apartado, ambas formaciones señalan la aprobación de la Ley de Mercado Abierto de Castilla y León, dentro del marco de las competencias autonómica. Esto se hace con el objetivo de que todo operador económico legalmente establecido en cualquier lugar del territorio nacional pueda ejercer su actividad en Castilla y León, “sin que se le puedan exigir nuevos requisitos de acceso contemplados en la normativa autonómica”. Al respecto, se prevé su registro antes del final de 2027.

Modificaciones planteadas en el acuerdo

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Entre las modificaciones legislativas más relevantes que pretende llevar a cabo el acuerdo se encuentra la de la Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Este cambio busca el silencio administrativo positivo y la sustitución de las autorizaciones previas por declaraciones responsables en procedimientos de bajo riesgo.

Con este mismo fin se pretende modificar el Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa y de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León y de Gestión Pública

Además, han añadido que en todos los casos se procederá a la simplificación burocrática y agilización de los procedimientos administrativos, “potenciando el silencio positivo, la comunicación previa y la declaración responsable en procedimientos de bajo riesgo, especialmente, en sectores como el comercio, servicios, hostelería y pequeñas instalaciones industriales o agroalimentarias de bajo impacto”.

En materia tributaria, se ha acordado el impulso y apoyo de una proposición de ley en las Cortes para modificar el régimen jurídico del aplazamiento y fraccionamiento aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con el fin de posibilitar el fraccionamiento del importe para la adquisición de primera vivienda habitual hasta 10 años.

Por último, el acuerdo prevé desarrollar y aplicar la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura, en el ámbito sanitario, con el impulso de las “medidas necesarias para hacerla plenamente operativa y efectiva como instrumento clave para la atracción, retención y estabilidad de los profesionales sanitarios en las áreas con mayores necesidades asistenciales”.

Cinco estrategias y cerca de una veintena de planes

En cuanto a las cinco estrategias, dos corresponden al ámbito sanitario. Por un lado, pretenden elaborar e implementar una nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, adaptada a los avances científicos y a la innovación diagnóstica y terapéutica, para “garantizar una atención oncológica equitativa, de calidad y basada en la evidencia”. Esto, según afirman, reforzará la prevención, la accesibilidad a las unidades de radioterapia en todo el territorio y promoverá proyectos de patología digital y secuenciación genética, avanzando en la Medicina Personalizada de Precisión para mejorar el diagnóstico y adecuar los tratamientos a cada paciente.

La segunda estrategia, en cambio, se refiere al desarrollo de planes específicos de patologías, para lo que se impulsará una estrategia integral e innovadora para la prevención y el abordaje de enfermedades, con especial atención a las patologías crónicas, mediante un enfoque coordinado entre los ámbitos sanitario, educativo y comunitario. En este marco, se desarrollarán planes específicos dirigidos a patologías de prevalencia e impacto en la salud pública, tales como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad infantil, los procesos oncológicos -incluyendo el cáncer de próstata-, la salud mental infanto-juvenil o las enfermedades neurodegenerativas, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral de estos procesos. Se desarrollará a lo largo de 2027 y 2028.

Por otro lado, se llevará a cabo una Estrategia de Comercio a largo plazo que defina el modelo comercial y de ciudad, que planifique la acción del gobierno autonómico, “protegiendo al comercio de proximidad y fomentando la innovación comercial”. Y, también, "se pondrá en valor los aspectos culturales y turísticos del enorme patrimonio de Castilla y León”, para lo que se desarrollará la Estrategia del Patrimonio Cultural e impulsará proyectos culturales de calidad.

Además, la Junta avanzará en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras con actuaciones de mejora del trazado y anchura de las carreteras, prestando especial atención a la renovación de firmes para que los desplazamientos “sean más seguros y cómodos”.

Por último, se llevarán a cabo casi 20 planes en casi todos los ámbitos. A nivel económico se desarrollará uno nuevo sobre internacionalización, que “diversifique en más sectores y mercados y permita exportar a empresas de Castilla y León para compensar el mercado interior”. En este punto se llevará a cabo uno específico para el sector del vino. También se reforzará el plan de captación de inversiones exteriores con suelo, financiación, empresas tractoras y servicios para nuevas inversiones.

La legislatura alumbrará también un plan de reducción de tasas y precios públicos; otro de automoción; completar la ejecución de los planes territoriales de fomento que se encuentran en desarrollo; y un plan autonómico que permita anticipar y coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y “eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión”.

Igualmente, se sumará un plan de apoyo a la natalidad y otro de apoyo a la práctica del deporte y las actividades saludables. En esta materia también se impulsará un 'Plan Rural' para atraer población, incluyendo medidas fiscales, de refuerzo de los servicios públicos, de vivienda, de transporte y de impulso a la actividad económica en el medio rural recogidas en los distintos ejes, “muy especialmente en relación con el sector agrario por su destacada vinculación con el territorio”. También se contempla un Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal.

Precisamente, se prevé un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de infraestructuras hídricas y otro, “estratégico integral”, dirigido a su fortalecimiento, de ganadería extensiva e intensiva.

En materia ambiental, PP y Vox han acordado un Plan Forestal Integral de Castilla y León, orientado ala gestión activa, “el aprovechamiento y la conservación de los montes, garantizando el abastecimiento de la industria forestal y favoreciendo montes mejor cuidados y preparados frente a los grandes incendios forestales”.

Sobre sanidad, verá la luz un plan de mejora de las listas de espera y otro sobre infraestructuras sanitarias y equipamiento tecnológico, que permita la modernización y mejora de los centros sanitarios, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, garantizando infraestructuras seguras, funcionales, accesibles y adaptadas a las nuevas necesidades asistenciales y tecnológicas del sistema sanitario.

En educación, en coordinación con las universidades públicas de Castilla y León, se aprobará el Plan de Infraestructuras Universitarias, que contempla diversas obras y nuevos edificios para albergar, entre otras finalidades, las nuevas facultades previstas. Y en cultura y turismo, se incentivará la gestión de los cascos históricos, incluyendo el desarrollo de un plan de mejora de la iluminación.