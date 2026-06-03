PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Castilla y León que facilitará la investidura de Mañueco

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León que "despeja el camino" para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta por tercera vez. Así lo han informado fuentes de ambos partidos, según comunica la agencial ICAL.

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De esta manera, este miércoles, a partir de las 12.00 horas, el presidente del PPCyL y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informarán sobre dicho pacto en la sede de las Cortes, en Valladolid. Para ello, ambos comparecerán juntos e informarán sobre el contenido del mismo, "que incluye más de 200 iniciativas".

Este acuerdo, el segundo de PP y Vox en Castilla y León, tras el suscrito en 2022, se ha alcanzado 80 días después de la celebración de las últimas elecciones autonómicas, que tuvieron lugar el pasado 15 de marzo. En ellas, los ‘populares’ se alzaron con la victoria y 30 procuradores, mientras Vox, tercera fuerza, logró 14. De esta manera, la formación de Gobierno de los dos partidos suman 47 parlamentarios, cinco por encima de la mayoría absoluta.

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Asimismo, este pacto de gobierno, continúa la misma línea que los firmados en Extremadura y Aragón, supondrá la conformación de un ejecutivo de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, donde los dos partidos gobernaron juntos entre abril de 2022 y julio de 2024, creando así el primer gabinete conjunto de las dos formaciones de toda España.

Después de las últimas elecciones, el PP inició una ronda de contactos con los grupos que le permitió acercar posiciones con Vox, si bien entonces ya avisaron de que iban a negociar “medida a medida” y que el acuerdo iba a llevar “tiempo”. Además, la sintonía inicial que los ‘populares’ exhibieron con Por Ávila y Soria YA no se tradujo en ningún acuerdo posterior.

Como antesala, los dos socios pactaron la conformación de la Mesa de las Cortes hace mes y medio. En este órgano rector de la Cámara, el PP logró dos puestos, entre ellos la Presidencia, que no ostentaba desde 2019, y Vox otros dos, aunque cedió el puesto de presidente que había ocupado el propio Pollán.

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Las elecciones andaluzas, en las que el PP buscaba la mayoría absoluta, se cruzaron en unas negociaciones, que se han desarrollado de forma discreta y sin que la tensión rompiera el diálogo. En estas semanas, PP y Vox han ido informando de los avances en las conversaciones, que este lunes entraron en su recta final para cerrar la estructura del gobierno de coalición y el reparto de competencias.

Este miércoles a primera hora se ha conocido que finalmente PP y Vox han logrado entenderse para formar un ejecutivo presidido por Fernández Mañueco, quien había expresado su intención de gobernar en solitario durante la última campaña electoral. Sin embargo, los resultados de las urnas han impuesto la necesidad de armar una mayoría de nuevo con Vox, tras un final de la pasada legislatura en la que se mantuvo al frente de la Junta en minoría parlamentaria.

Un largo proceso de 80 días

Tal y como se informa, los negociadores de PP y Vox iniciaron, tras alguna conversación informal sobre los resultados electorales, una vía de diálogo, negociación y acuerdo que ha desembocado en un pacto 80 días después de que los castellanos y leoneses votaran. Fernández Mañueco, junto a tres dirigentes de su confianza -Francisco Vázquez, Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo-, celebraron el 25 y 26 de abril una ronda de contactos con los partidos.