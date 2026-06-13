Renfe abre las inscripciones para la XX promoción del Curso de Aspirantes a Maquinista, con un plazo de preinscripción que se ha ampliado hasta el 21 de junio.

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Este curso se llevará a cabo en 11 campus que estarán repartidos por todo el territorio nacional, con la previsión de que se matriculen un total de 200 alumnos.

El nuevo curso dará comienzo en el mes de septiembre y constará de una preparación para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer esta profesión. Serán un total de 1.150 horas lectivas, de las que 250 serás clases prácticas de conducción.

Podrán realizar este curso, aquellos alumnos que cuenten con el título de Bachillerato o de Técnico de Formación Profesional y que hayan cumplido ya los 20 años el 1 de septiembre de 2027.