Aprobada la prórroga de las ayudas para transportistas ante el encarecimiento de los carburantes

La Comisión Europea ha aprobado la prórroga y modificación de las ayudas estatales destinadas a apoyar a las empresas de transporte por carretera que se enfrentan al aumento de los precios del combustible debido a la crisis en Oriente Próximo, como ha recogido la agencia ICAL.

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El régimen aprobado el 29 de junio en el Marco Temporal de ayuda en respuesta a la crisis en Oriente Próximo, se extiende otros tres meses, cubriendo así el periodo de julio a agosto con un incremento en el presupuesto de unos 703 millones de euros.

De este modo, también se ha evaluado las normas estatales de Unión Europea, más en concreto el artículo 107, apartado 3, letra ‘c’, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas en determinadas condiciones, así como las secciones 1 y 2.2 del METSAF, modificándose y ajustando la misma al marco actual.