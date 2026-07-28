Catorce alumnos de Bachillerato de Salamanca disfrutan de estancias de inmersión en centro de investigación

Un total de catorce alumnos que han finalizado sus estudios de Bachillerato en este año están teniendo la oportunidad de conocer el mundo laboral y universitario con estancias de inmersión en centros de investigación.

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Se trata de alumnos de diferentes institutos de la ciudad de Salamanca que, además, han superado la PAU en junio con una nota media superior a 8 puntos.

Con este programa el Ayuntamiento busca proporcionarles un contacto directo con el mundo académico y de la investigación, acercando, de esta forma, a los futuros universitarios al mundo del trabajo desarrollado por científicos, investigadores o docentes universitarios, entre otros.

Son estancias que se están desarrollando actualmente y que empezaron el 6 de julio y se desarrollarán hasta el 16 de septiembre.

Se han concedido 14 becas y los alumnos seleccionados han cursado sus estudios en el IES Vaguada de la Palma, IES Fernando de Rojas, en el IES Fray Luis de León, IES Torres Villarroel, Escuela de Arte, Amor de Dios, Santísima Trinidad, Salesianos Mª Auxiliadora, IES Lucía de Medrano y en el IES Venancio Blanco.

Cada uno de los alumnos recibe una beca por un importe máximo de 600 euros para la adquisición de material didáctico impreso, tabletas digitales o material necesario del propio Grado que vaya a cursar.

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