El número de pensiones contributivas registradas en Salamanca durante este mes de julio asciende a un total de 84.081, lo que supone una subida del 1,14 por ciento con respecto a los datos registrados el pasado año 2025 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Europa Press.

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En general, el número de pensiones en Castilla y León se ha situado en 639.920 en el mes de julio, un 1,07 por ciento más que en el mismo mes de 2025. Además, la cuantía media es de 1.375,20 euros, por encima de la media nacional que ha alcanzado los 1.236,46 euros. Esta cuantía media, en concreto, ha crecido un 4,77 por ciento respecto a julio de 2025.