Sacyl saca la plaza de la jefatura de Cardiología un año después de la dimisión de Pedro Luis Sánchez

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha anunciado la convocatoria pública para cubrir el puesto de Jefe de Servicio de Cardiología más de un año después de que el antiguo ocupante del puesto, Pedro Luis Sánchez, dimitiese el pasado 10 de julio de 2025.

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Sánchez, doctorado en Biomedicina Clínica y Experimental de Salud, Enfermedad y Sociedad y catedrático de la Universidad de Salamanca, fue jefe de Cardiología durante más de 12 años. Un hombre que según fuentes cercanas “llevó la Cardiología a un nivel superior al que se encontraba antes de su llegada al cargo”, subrayando la formación, así como su sistema de trabajo "muy novedoso", reforzando los equipos, así como la tecnología e impulsando los trasplantes de cardiología.

Según explican desde el Boletín Oficial de Castilla y León, los criterios se basan, en un primer lugar, en el currículo profesional del solicitante, donde se tendrá en cuenta el grado de carrera profesional obtenido de acuerdo con la regulación de la carrera en el Servicio de Salud de Castilla y León.