Salamanca recibe 8,85 millones de euros en ayudas de la Junta para el alquiler de viviendas

La provincia de Salamanca recibirá un total de 3.429 ayudas que suman 8,85 millones de euros procedentes de la Junta de Castilla y León con el objetivo de subvencionar el alquiler de viviendas correspondientes al año 2025. En general, las ayudas permitirán beneficiar a 22.137 personas y familias repartidas entre las provincias de Valladolid, León y Salamanca, con una inversión total de 53.936.579 euros, la mayor cuantía destinada hasta la fecha a esta línea de subvenciones.

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Estas ayudas, además, tienen como objetivo facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados, contribuyendo así a garantizar el acceso a una vivienda digna. Además, aunque la convocatoria contó inicialmente con una dotación de 27,58 millones de euros, posteriormente se incrementó en 26,35 millones adicionales hasta alcanzar un presupuesto final de 53,9 millones de euros.

En cuanto al beneficio detallado de esta subvención, esta cubre con carácter general el 50 por ciento de la renta mensual abonada, porcentaje que asciende al 60 por ciento para los jóvenes menores de 36 años y hasta el 75 por ciento para jóvenes residentes en municipios rurales y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

En relación a las demás provincias beneficiadas, Valladolid concentra el mayor número de beneficiarios, con 4.914 ayudas por importe de 12,78 millones de euros, seguida de León, con 4.516 beneficiarios y 10,16 millones de euros.