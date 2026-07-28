La IV Carrera Guardia Civil Salamanca 2026 ya tiene fecha: estos son todos los detalles

La IV Carrera Guardia Civil Salamanca 2026 ya tiene fecha, el 11 de octubre, domingo, la capital del Tormes se convertirá en una cita única en la que la solidaridad hará acto de presencia y donde la ciudad se convertirá en un ejemplo único de prácticas saludables. Este año irá en favor de AERSCYL, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, con tres modalidades diferentes adaptadas a salmantinos y salmantinas.

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Con la salida prevista desde la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en la avenida Carlos I, número 2, habrá una primera carrera que tendrá diez kilómetros de recorrido, mientras que habrá una segunda de cinco kilómetros y otra que será un Dorsal Cero para aquellos que quieran aportar su granito de arena.

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, no ha dudado en destacar que esta tradición cumple cuatro años, desde que también se ayudasen a otras organizaciones salmantinas con esta práctica deportiva como la Asociación de Esclerosis Lateral Amórfica, la Asociación Española contra el Cáncer o la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón.

Eso sí, como ha expuesto, uno de los principales motivos “es acercar el deporte” a la población en general, sobre todo por ser una práctica saludable. El objetivo que se quiere alcanzar son los 1.250 dorsales disponibles, aunque también se quiere que la cifra llegue a los 2.000 participantes sumando las tres modalidades, entre ellas la del Dorsal Cero.

Presentación Carrera Solidaria De La Guardia Civil De Salamanca 2026