Estabilizado un incendio en la localidad de Berrocal de Huebra tras alcanzar el nivel IGR 1

A las 13:29 horas de este martes, el sistema de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León (INFORCYL) ha comunicado la aparición de un incendio en la localidad salmantina de Berrocal de Huebra.

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Tras 10 minutos de actividad y con cuatro medios actuando en el lugar, se declaraba el Índice de Gravedad Potencial en la zona, debido a, tal y como apunta la Junta de Castilla y León, la detección de leves restricciones para la población o leves afecciones a infraestructuras. Finalmente, el incendio ha logrado ser estabilizado a las 13:55 horas de este martes.