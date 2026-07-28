Los bomberos rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras sufrir un accidente en Cristóbal

Un conductor de unos 40 años, según las primeras informaciones, ha tenido que ser liberado del habitáculo de su vehículo por bomberos de la Diputación de Salamanca tras sufrir un accidente en el término municipal de Cristóbal.

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Según la información remitida por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 13:05 horas han recibido una llamada donde alertaban de la salida de vía de un turismo a la altura del punto kilómetro 21 de la SA-214, carretera que conecta los municipios de Cristóbal y Guijuelo.

Esa misma llamada ha alertado que había resultado herido un varón de unos 40 años que no podía salir del vehículo.

Por ese motivo, hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación de Salamanca, que han liberado a la víctima, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.