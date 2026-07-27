Herido un varón de 70 años en un accidente en Peñarandilla

Un varón de 70 años ha tenido que ser atendido tras una colisión entre dos turismos en la SA-114, en el punto kilométrico 15, a la altura de Peñarandilla, a primera hora de la tarde de este lunes, 27 de julio.

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El incidente ha ocurrido a las 13:00 horas, momento en el que se han desplazado hasta el lugar del incidente tanto la Guardia Civil de Tráfico como una ambulancia del SACYL, según indican los Servicios de Emergencias del 1-1-2.