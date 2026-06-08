Herida una mujer al chocar un coche contra un muro en El Encinar

Una mujer, de unos 70 años según las primeras informaciones, ha resultado herida al sufrir un accidente en El Encinar en la tarde de este lunes.

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En concreto, y tal y como ha informado el servicio de prensa del 112 Castilla y León, en torno a las 17:00 horas han recibido un aviso que alertaba de la colisión de un turismo contra un muro a la altura del número 13 de la calle Tormes, en la urbanización de El Encinar.

Las mismas fuentes han apuntado que fruto del accidente ha resultado herida una mujer que presentaba golpes en varias partes de su cuerpo, motivo por el que se ha dado aviso a Sacyl que ha acudido hasta el lugar con personal sanitario y una ambulancia.

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