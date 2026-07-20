Un herido al chocar de madrugada contra una pared en Aldealengua

Un varón ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Aldealengua.

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Según la información remitida por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 5:40 horas han recibido una llamada que alertaba del siniestro de un turismo contra una pared en el kilómetro 7 de la SA-804, en la salida de Aldealengua dirección Cantalpino.