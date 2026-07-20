“Habría unas seis personas subidas en la parte de arriba y la fuente partió por la base”

La provincia de Salamanca, y en especial la localidad de Ciudad Rodrigo, continúa consternada por el fatal desenlace que tuvo la fractura de la fuente de la glorieta del Árbol Gordo durante la celebración de la victoria de España en el Mundial 2026.

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Un accidente que se llevó la vida de Adrián, un joven de 13 años que como miles de niños celebraba junto a sus amigos la consecución del título mundial de la Selección Española.

Habían pasado treinta minutos de las doce de la noche, cuando decenas de personas se habían acercado hasta la glorieta del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo para juntarse en este punto, lugar donde habitualmente festejan triunfos deportivos la sociedad mirobrigense.

“Es el sitio donde se celebran todos los éxitos deportivos de Ciudad Rodrigo. No es la primera vez que se subía gente ahí arriba. De hecho, es lo habitual cuando hay una celebración deportiva de estas características y nunca había pasado nada similar. Solo recuerdo algo parecido en la celebración del Mundial de 2010, cuando la parte de arriba se tambaleó un poco”, cuenta a Salamanca24horas.com uno de los jóvenes que se encontraban allí, a menos de un metro del lugar donde quedaron los restos de la fuente.

“Ha sido todo una mierda. A mí me pilló a medio metro de la fuente y se cayó enfrente mío. Una putada horrible”, continúa contando este joven que sigue dándole vueltas a lo acontecido solo unas horas antes en la localidad donde reside.

“En la fuente habría unas seis personas subidas en la parte de arriba cuando ocurrió. La parte de abajo estaba menos llena que minutos antes, porque se había salido ya gente, pero igualmente había bastantes personas”, asegura.

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