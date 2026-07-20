La Roja recuerda a M4RÍA durante la celebración de la segunda estrella: "Seguro que levantará esta copa"

Este lunes, las calles de la capital española se han llenado de millones de personas en torno a un objetivo único: recibir a la Selección Española, que este domingo hizo vibrar a toda su nación tras ganar el Mundial en la ciudad de Nueva York.

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Tras una tarde de cánticos, saltos y celebraciones, la Roja no ha querido perder la oportunidad de acordarse de María Caamaño, la Princesa Futbolera Guerrera, que hace dos años celebraba la Eurocopa con el equipo.

Finalmente, el homenaje ha llegado minutos antes del cierre de la celebración, con las primeras palabras de uno de los presentadores, que ha pronunciado unas emotivas palabras: "Hace dos años nos acompañaba María, que desde el cielo seguro que levantará esta Copa del Mundo al igual que hizo en la Eurocopa".

Por su parte, Rodri, abrazado a Álex Baena, ha continuado con el discurso: "Queríamos acordarnos hoy de una personita muy especial, que es María, que nos dejó hace muy poquito. Un fuerte aplauso para María, que está viéndonos desde arriba".