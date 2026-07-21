Necesidad urgente de donaciones de sangre del grupo A+, en rojo, mientras que 0+, 0-, AB+ y AB- se encuentran en amarillo

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha informado sobre la necesidad urgente de donar sangre del grupo A+ que se encuentra actualmente en rojo, además de otros cuatro que están en amarillo y que corresponen al 0+, 0-, AB+ y AB-.

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De este modo, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se acerquen a donar en los respectivos lugares habilitados para ello, en las nueve provincias de Castilla y León. En Salamanca, permanece abierto en estos horarios el punto fijo:

Horario De Donación De Sangre En El Hospital De Salamanca Los puntos móviles son los que se facilitan a continuación: