Alex Baena no se olvida de María Caamaño, la Princesa Guerrera Futbolera: “Todo por ti, te lo mereces”

Alex Baena, futbolista de la Selección Española de Fútbol y campeón del mundo, no ha querido olvidarse de una de las personas más especiales que han pasado por su vida, María Caamaño, la Princesa Guerrera Futbolera, dedicándole una parte del título que se consiguió durante la noche de este domingo, 19 de junio.

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El propio jugador ha compartido una publicación en las stories donde aparecía la joven fallecida en el mes de abril con el futbolista y el ansiado trofeo dorado, un bonito detalle en el que el deportista compartía: "Todo por ti. Gracias María. Te lo mereces". Además, en la imagen aparecía otro bonito texto dedicado a la pequeña: “La segunda estrella eres tú”, esto último a modo de texto en una pancarta.

Cabe recordar que el propio Alex Baena dedicó su gol mundialista a María Caamaño el pasado 27 de junio en el partido que enfrentaba a la Selección Española de Fútbol contra la de Uruguay, un tanto que hacía que el conjunto español pasara como primero de grupo.