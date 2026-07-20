Estas son las multas por encender una bengala en la Plaza Mayor de Salamanca y por romper una marquesina en la celebración del Mundial 2026

La Selección Española de Fútbol ha vuelto a vestirse de gloria tras lograr la segunda medalla encima del escudo, un histórico mundial cuya celebración se ha hecho notar en las calles de Salamanca y que ha recordado a ese maravilloso 11 de julio de 2010 con miles de personas saliendo a las calles de la capital del Tormes.

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Ante el exceso de felicidad de algunas personas, el aparte de incidencia no ha dejado a nadie indiferente, con dos a destacar tras el exceso de júbilo. Uno de los jóvenes que encendió una bengala en la Plaza Mayor, Bien de Interés Cultural, ha sido propuesto para sanción, por lo que la multa ascenderá hasta los 1.500 euros.

Por otro lado, otra de las personas que no pudo contener el ímpetu de celebrar este hecho y que destrozó una marquesina tras subirse encima, tendrá que pagar un total de 3.000 euros más la reparación de los daños.

A esto habría que sumarle los cuatro jóvenes que ascendieron hasta lo más alto de la Plaza Mayor, donde al igual que ocurrió el pasado mes de septiembre con una imagen similar, tendrán que pagar hasta 1.500 euros, además de cualquier desperfecto ocasionado en los tejados del ágora salmantino.